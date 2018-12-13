На борту авиалайнера A-320neo, принадлежащего компании IndiGo, произошло задымление, вызвавшее панику среди пассажиров. Воздушное судно совершило экстренную посадку, а пассажиры были эвакуированы. Об этом пишет Express.

Экстренная посадка была совершена в Калькутте после того, как пилоты предупредили Управление воздушного движения об опасности, грозящей пассажирам.

В сети появилось видео с инцидентом, на котором показано, как пассажиры спешно покидают борт самолета при помощи надувного трапа.

В авиакомпании подтвердили, что аварийная ситуация была вызвана задымлением, произошедшим на борту самолета. Причины инцидента в настоящее время расследуют.

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