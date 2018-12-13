В четверг, 13 декабря, на Хмельницкой атомной электростанции отключили оба энергоблока. Об этом сообщается на сайте АЭС.

Энергоблок №1 с 25 ноября находится на ремонте в связи с завершением проектного срока эксплуатации, а на блоке №2 сегодня обнаружили повреждение трансформатора возбуждения фазы B.

По состоянию на 9:00 установка работает на 19% от мощности.

Ранее на Запорожской АЭС отключили первый блок от энергосистемы страны на капитальный плановый ремонт.