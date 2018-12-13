В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину [ Редактировать ]
13 декабря в Днепре на набережной Заводской под Кайдакским мостом Chevrolet Lanos наехал на 53-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает "Информатор".
Патрульные рассказали, что, по словам очевидцев, женщина переходил дорогу в положенном месте. Несколько автомобилей сразу ее пропустили, однако Lanos начал тормозить уже у самого перехода. Вследствие этого произошёл наезд.
На место вызвали "скорую". Женщину госпитализировали в больницу Мечникова. Место аварии огородили конусами, проезд не затруднен.
Ранее сообщалось, что под Киевом четыре автомобиля одновременно попали в ДТП.
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