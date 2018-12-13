13 декабря в Днепре на набережной Заводской под Кайдакским мостом Chevrolet Lanos наехал на 53-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает "Информатор".

Патрульные рассказали, что, по словам очевидцев, женщина переходил дорогу в положенном месте. Несколько автомобилей сразу ее пропустили, однако Lanos начал тормозить уже у самого перехода. Вследствие этого произошёл наезд.

На место вызвали "скорую". Женщину госпитализировали в больницу Мечникова. Место аварии огородили конусами, проезд не затруднен.

Ранее сообщалось, что под Киевом четыре автомобиля одновременно попали в ДТП.