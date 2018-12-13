Курс доллара вырос в обменниках 13 декабря [ Редактировать ]
В четверг, 13 декабря, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 11,64 коп., курс покупки - на 9,72 коп.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро четверга, 13 декабря, повысился по сравнению с 12 декабря на 11,64 коп. до 28,0858 UAH/USD, курс покупки - на 9,72 коп. до 27,7774 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 11,76 коп. до 31,3903 UAH/EUR, курс продажи повысился на 15,95 коп. до 32,0103 UAH/EUR.
Напомним, что курс криптовалюты продолжает падать.
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