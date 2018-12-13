У США підготували резолюцію по "Північному Потоку" [ Редактировать ]
В американському конгресі напередодні затвердили резолюцію щодо протидії другому "Північному потоку". Проголосували одностайно. Що в ній записано і які ще кроки готують конгресмени? Дмитро Анопченко вивчав документ.
У Конгресі США - і в Сенаті, і в Палаті представників - зараз розглядають з десяток різних документів, спрямованих на стримування Росії у сфері енергетики. Напередодні проголосували перший з них.
У Резолюції 1035 Трампа просять підтримати енергетичну безпеку Європи зменшуючи залежність від поставок з Росії. І закликають до нових санкцій.
Переконані, що другий "Північний потік"для європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів - це радикальний крок назад;
- закликаємо європейські уряди відкинути цей проект;
- підтримуємо запроваждення санкцій щодо другого "Північного потоку".
Резолюція нижньої палати - рішення радше символічне, адже це ще не закон і Мінфін або Міністерство енергетики США не можуть ним керуватися для того, щоб вживати заходів або запроваджувати санкції. А важливий цей документ тим, що досить добре відображає настрої в Конгресі. Адже "за"висловилися всі присутні і демократи, і республіканці, тобто підтримка є в обох партіях, до того ж безумовна.
Документ представив у нижній Палаті конгресмен з Техасу Майк Конвей - людина авторитетна. Достатньо сказати, що він очолював парламентське розслідування питання, чи був зв'язок штабу Трампа з Москвою під час виборчих перегонів. І серед його головних аргументів проти газопроводу - слова про Україну.
"Як вплине цей проект на українську газотранспортну систему? Вона просто спустошиться й припинить свою роботу".
Протидія "Північному потоку" цими днями стає центральною темою і для американських Змі, і для американської влади. Причини блокувати російський проект у всіх різні - від політики до економіки, адже як альтернативу Сполучені Штати пропонують поставки Європі свого зрідженого газу. Та зараз усі ці численні інтереси зійшлися на одному - і в кулуарах Капітолію вже відкрито говорять, що ця перша резолюція - тільки початок.
Конгрес планує бути жорстким і рішучим; діяти, а не просто обмежуватися словами про "глибоке занепокоєння".
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