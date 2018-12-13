Негода в Україні: снігопади знеструмили десятки населених пунктів [ Редактировать ]
І до подій в Україні. За останню добу через снігопади знеструмлено сто сімдесят населених пунктів. Найбільше у Чернігівській області вісімдесят п'ять, у Київській сорок, трохи менше - тридцять - у Сумській.
Бригади обленерго оперативно намагаються відновити електропостачання. У кількох регіонах обмежили рух вантажного та великогабаритного транспорту. Йдеться про столицю, Київську та Житомирську області.
Обмеження діють на трасах Київ-Чернігів, Київ-Чоп, Київ-Одеса та Київ-Ковель. У місцях відстоювання транспорту для водіїв працюватимуть пункти обігріву. Сніжитиме у центрі країни і найближчими днями.
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У Києві обмежили рух вантажного транспорту
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