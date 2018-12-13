Волшебная зима в Киеве: самые красивые фото [ Редактировать ]
Фото: Podrobnosti.ua
В Киеве продолжается борьба со снегом, но это не мешает его жителям наслаждаться красотой зимней сказки.
Зима - лучшее время для волшебных фотографий города. Пользователи различных социальных сетей активно публикуют фотографии заснеженных улиц города.
Podrobnosti.ua собрали для вас некоторые из самых красивых фотографий.
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