В Киеве продолжается борьба со снегом, но это не мешает его жителям наслаждаться красотой зимней сказки.

Зима - лучшее время для волшебных фотографий города. Пользователи различных социальных сетей активно публикуют фотографии заснеженных улиц города.

Podrobnosti.ua собрали для вас некоторые из самых красивых фотографий.

Недавно набережная Одессы покрылась ледяной "глазурью".