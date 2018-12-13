До 120 метеоров в час: где и когда наблюдать последний звездопад [ Редактировать ]
Это ежегодное явление длится с 4 по 17 декабря, однако пик активности припадает именно на 14 декабря.
Именно в этот день можно будет наблюдать самые яркие метеоры и болиды.
Ожидается до 120 метеоров в час. Лучшее время для созерцания звездного шоу наступит после полуночи и будет продолжаться до восхода солнца. Все жители планеты смогут понаблюдать за звездопадом.
Однако тем, кто живет в северном полушарии будет видно лучше всего: США, почти вся Европа (кроме некоторых Заморских территорий Франции и Великобритании), большая часть Африки. Звездопад пройдет через созвездие Близнецов. К слову, возле Млечного Пути, который также называют Чумацким, обнаружили новую галактику.
Ранее мы писали о том, что Илон Маск создаст "колонию" спутников в космосе.
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