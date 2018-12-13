В Киеве начали закрывать школы на карантин [ Редактировать ]
В Киеве школу № 88 по улице Екатерины Белокур в Печерском районе закрывают на карантин. Он продлится с 11 ноября и до конца недели. Об этом пишет "Страна".
Пока что это единичный случай. По информации первого замглавы КГГА Николая Поворозника, показатель заболеваемости по состоянию на 10 декабря зафиксирован ниже эпидпорога на 41,6%. Это уровень заболевания, характерный для этого периода года.
"За 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14818 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,3%", - озвучил данные Поворозник.
По его словам, в медучреждения за 49-ю неделю эпидсезона госпитализированы 152 человек, в том числе 124 ребенка.
Всего в Киеве заболело 4934 взрослых и 9884 детей. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей.
Ранее сообщалось, что в Украине началась эпидемия гриппа.
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