В Киеве школу № 88 по улице Екатерины Белокур в Печерском районе закрывают на карантин. Он продлится с 11 ноября и до конца недели. Об этом пишет "Страна".

Пока что это единичный случай. По информации первого замглавы КГГА Николая Поворозника, показатель заболеваемости по состоянию на 10 декабря зафиксирован ниже эпидпорога на 41,6%. Это уровень заболевания, характерный для этого периода года.

"За 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14818 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,3%", - озвучил данные Поворозник.

По его словам, в медучреждения за 49-ю неделю эпидсезона госпитализированы 152 человек, в том числе 124 ребенка.

Всего в Киеве заболело 4934 взрослых и 9884 детей. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее сообщалось, что в Украине началась эпидемия гриппа.