Есть вещи, которые добавляют уверенности в себе. Вещи, которыми приятно пользоваться, которые хочется показывать друзьям и даже незнакомым людям. Эти вещи, аксессуары, предметы гардероба можно выбрать в качестве подарка – близкому человеку или самому себе. Кожаная сумка – как раз одна из них.

Детальнее ознакомиться с каталогом брендовой продукции из кожи вы можете на сайте профильного магазина vitotorelli.com.ua. Мы же подробнее остановимся на тех отличительных критериях, которые стоит держать в уме, выбирая кожаный аксессуар.

Сумки бывают разными

Перед тем, как отправиться искать мужские сумки, подумайте, для каких целей вы покупаете этот предмет. Кожаная сумка – это не всегда портфель исключительно для походов в офис и на встречи с бизнес-партнерами.

Кожаная сумка может быть для путешествий и поездок – в виде чемодана, саквояжа, через плечо, в виде рюкзака. Небольшие аксессуары из кожи – это барсетки и портмоне, которые также относятся к этой группе.

Кожаная сумка может подходить для любых целей и случаев – от похода в спортзал до заседания в совете директоров. Главное – найти подходящую по стилю, размерам и функционалу модель.

Кожа бывает разной

От исходного сырья и метода его обработки зависит стоимость изделия. Кожа для мужских сумок может быть шлифованной (нубук), прессованной, мелко- или крупнозернистой, гладкой, замшей. Реже встречается тисненая или лакированная кожа.

Свиная кожа считается самым недорогим, но не самым практичным материалом. Более высокие качества, а также эстетические и тактильные показатели у правильно обработанной телячьей и овечьей кожи. Кожа ягнят или козлят – это более эксклюзивный и дорогой вариант, для которого характерна мягкость.

Экзотические животные также часто идут на сумки. Однако перед выбором изделия из крокодила или других необычных представителей фауны еще раз подумайте, насколько уместно данная сумка будет смотреться с вашим гардеробом и с учетом рода деятельности.

За любой кожей нужно правильно ухаживать. Отдельно уточните правила ухода за выбранной кожей в магазине.

Модель, оформление, функционал

Опять же, смотреть в первую очередь нужно на ваш собственный стиль и область применения сумки. Если это дорожный вариант – откажитесь от элементов, которые будут царапаться и пачкаться. Если ваша сумка предназначена для хранения бумаг – убедитесь в наличии хорошего замка. Подумайте, сколько отделений в сумке должно быть, какие карманы, клапаны, молнии и магниты лучше выбрать именно в вашем случае. К счастью, ассортимент сумок для мужчин сегодня почти не уступает изделиям для прекрасного пола.