Министр обороны Степан Полторак заявляет, что Россия развернула вблизи границы с Украиной ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки. Об этом он сказал во время итоговой встречи с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Украине.

"Зачем они разместили ракетные комплексы "Искандер" недалеко от наших границ, значительно увеличив вероятный радиус поражения нашей территории? Сейчас мы наблюдаем просто огромное количество накопленного российского оружия на нашей границе", - написал министр в Facebook.

По его словам, провокация в Керченском проливе, хотя перемещение украинской корабельной группы происходило согласно всем нормам международного права, россиянам нужна была для дальнейшего осуществления открытой агрессии в отношении Украины.

Поэтому, по убеждению Полторака, введение в отдельных регионах военного положения в довольно мягкой формуле является адекватным ответом на те угрозы украинскому государственности, которые существуют на данный момент.

Ранее Полторак заявлял, что на границе с Украиной стоит 100-тысячное российское войско.