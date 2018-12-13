Готовясь к родам весной 2019 года, Меган Маркл активно изучает методы гипноза, передает Daily Mail.

Личный доктор Меган советует ей рожать в больнице Св. Марии в Лондоне, где герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила всех троих ее детей, но Меган, по словам инсайдеров, настаивает на своем.

Совсем скоро Меган Маркл и ее супруг принц Гарри переедут в Коттедж Фрогмор, где герцогиня Сассекская собирается родить их с Гарри первенца, при этом используя практики гипноза и вхождения в транс.

Ранее сообщалось, что у Меган Маркл и принца Гарри родится двойня.