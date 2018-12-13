Президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество. Об этом рассказал его сын Дональд Трамп - младший, сообщает MediaIte.

Он рассказал, что сам неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа - старшего.



Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году.

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