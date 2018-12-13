Дональд Трамп передаривает сыну подарки от других людей [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество. Об этом рассказал его сын Дональд Трамп - младший, сообщает MediaIte.
Он рассказал, что сам неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа - старшего.
Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году.
Читайте также, почему при запросе "идиот" Google выдает фото Трампа.
по теме
Мать встретила "умершую" дочь почти 70 лет спустя
Анализ ДНК помог 69-летней американке отыскать мать, с которой ее разлучили сразу после рождения
Как воспитывать детей: примеры из разных стран
Будущее каждого ребенка на 95% зависит именно от его воспитания, так как наш характер и сила воли формируются с ранних лет
Встреча Трампа и Путина: в США назвали жесткое условие
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет возможна
Снігова негода забрала життя трьох людей
Через кригу на дорогах, в десятках шкіл скасували заняття
Отец выстрелом из пистолета "отправил" десятилетнего сына в больницу
В Запорожской области мужчина по собственной неосторожности попал в своего несовершеннолетнего сына из пистолета