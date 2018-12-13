Поліція Італія посилила антитерористичні заходи [ Редактировать ]
Італія посилила анти-терористичні заходи до максимального рівня. Таке рішення в міністерстві внутрішніх справ країни ухвалили після стрілянини у Страсбурзі, повідомляє місцева новинна агенція Анса.
Особливий режим -діятиме на час різдвяних свят. Тривають посилені перевірки і на французько-німецькому кордоні.
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