Депутати Франції намагатимуться відправити уряд у відставку [ Редактировать ]
Парламент Франції сьогодні теж голосуватиме за вотум недовіри урядові. Це пропозиція трьох партій лівого спрямування.
Вони вважають, що заходи, які запропонував Еммануель Макрон для залагодження ситуації з "жовтими жилетами", несправедливі та безвідповідальні, і навряд чи вгамують гнів французів.
Але експерти прогнозують голосування, найімовірніше, завершиться на користь уряду. Адже у лівих замало мандатів у парламенті.
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