Тереза Мей залишиться на посту прем'єра Великої Британії. Вона виграла вотум недовіри та продовжує працювати на Даунінг-стріт,10. Підтримали прем'єра 200 депутатів, 117 - виступили проти. Чому, попри перемогу, Мей і далі закликають до відставки - розкаже Світлана Чернецька.

Тривалими оплесками цю новину зустріли однопартійці прем'єра. Терезі Мей вдалося втриматися на посаді. І тепер у неї імунітет на рік - до наступного грудня консерватори не зможуть знову ініціювати голосування щодо недовіри.

"Це був довгий та тяжкий день. Але, зрештою, я рада, що отримала підтримку колег на голосуванні. Я вдячна за це, та водночас досить багато з них виступили проти мене. І я їх вислухала", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Перемога дійсно виявилася гіркою. Голосування продемонструвало, що підтримка прем'єра у власній партії тане на очах. Кожен третій депутат хоче відставки пані Мей. Невдоволення її роботою почалося ще влітку. Чимало соратників не схвалюють угоду щодо брекзиту. Вважають, що Лондон залишиться залежним від доброї волі Брюсселя. А останньою краплею стало перенесення прем'єром голосування щодо цієї угоди. Коли вона зрозуміла, що документ провалиться у парламенті.

"Прем'єр-міністр мусить усвідомити, що за конституційними нормами вона повинна піти до королеви та подати прохання про відставку. І я скажу вам чому. Адже за конституцією, якщо прем'єр не може провести документ через парламент, а вона сама зізналася, що програла би голосування щодо "брекзиту", - то мусить звільнити своє місце", - говорить Джейкоб Різ-Могг, депутат парламенту Великої Британії.

Напередодні Тереза Мей запевнила депутатів - сама добровільно покине офіс до наступних виборів. Конкретну дату не назвала. Теоретично може залишатися на посаді до 2022, а може піти одразу після виходу країни з ЄС - уже цієї весни.