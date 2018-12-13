По результатам заседания Мониторинговый комитет ПАСЕ принял Доклад по прогрессу мониторинговой процедуры за январь-декабрь 2018 года, в котором призывает Украину выполнить обязательства перед Советом Европы. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Первый заместитель Главы Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Юлия Левочкина.

"Доклад по прогрессу мониторинговой процедуры содержит оценку на предмет выполнения обязательств определенными странами в процессе мониторинга. В части Украины обеспокоенность вызывают атаки на журналистов и СМИ, требование предоставления е-деклараций антикоррупционными активистами, люстрационный закон, отсутствие прогресса в достижении баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств, а также тотальная коррупция", – пояснила народный депутат.

Юлия Левочкина сообщила, что в Докладе за январь-декабрь 2018 года ряд стран призывают активизировать усилия по выполнению обязательств перед Советом Европы. В частности, Мониторинговый комитет призывает Украину выполнить следующие обязательства – внести изменения в Закон "Об образовании" и привести в соответствие с требованиями Венецианской комиссии Закон "Об очищении власти".

Также в Докладе за январь-декабрь 2018 года Мониторинговый комитет раскритиковал Украину за тотальную коррупцию, отметив, что это явление подрывает доверие общественности к институтам государственной власти.

"Все эти негативные тенденции блокируют демократическое развитие страны. Украинской власти нужно перестать избирательно подходить к выполнению своих международных обязательств и начать создавать условия для функционирования демократических институтов в Украине", – резюмировала Юлия Левочкина.