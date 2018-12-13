Старт експлуатації локомотивів GE: Промисловість потрібно забезпечувати якісною логістикою та інфраструктурою - Гройсман [ Редактировать ]
Вісім сучасних тепловозів Тезза передала "Укрзалізниці" американська компанія General Electric. Перший локомотив із залізною рудою вже вирушив до маріупольських підприємств.
Про це сьогодні повідомив очільник "Укрзалізниці". Тепловози було передано в рамках реалізації першого етапу угоди з "Дженерал Електрик Транспортейшн". До кінця лютого підприємство отримає ще 22 нових локомотиви.
"Те, що ми вже запустили перші локомотиви на стратегічно важливий напрямок - є дуже позитивним. Я думаю, що надо лише нарощувати обсяги. Безперечно, ми маємо зробити все для того, щоб українська економіка, в тому числі і та, яка грунтується на експорті, була забезпечена якісною логістикою і інфраструктурою", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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