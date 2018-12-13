Занепокоєння іноземних експертів викликають атаки на журналістів, люстраційний закон і тотальна корупція

Україна має виконати всі зобов'язання перед Радою Європи, зокрема внести зміни до закону про освіту та очистити владу від корупції.

Про це заявила Юлія Льовочкіна - заступник голови делегації України в ПАРЄ. Зокрема, занепокоєння іноземних експертів викликають атаки на журналістів, люстраційний закон і тотальна корупція.