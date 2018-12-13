Україна має виконати всі зобов'язання перед Радою Європи - Юлія Льовочкіна [ Редактировать ]
Україна має виконати всі зобов'язання перед Радою Європи, зокрема внести зміни до закону про освіту та очистити владу від корупції.
Про це заявила Юлія Льовочкіна - заступник голови делегації України в ПАРЄ. Зокрема, занепокоєння іноземних експертів викликають атаки на журналістів, люстраційний закон і тотальна корупція.
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