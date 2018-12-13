Лідери США та Росії не зустрінуться - радник Трампа [ Редактировать ]
Росія утримує українські кораблі. Так заявив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. Додав - не бачить у найближчому майбутньому умов, за яких лідери США та РФ могли б зустрітися.
Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже понад два тижні перебувають у російському полоні.
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