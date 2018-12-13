24 моряки вже понад два тижні перебувають у російському полоні

Росія утримує українські кораблі. Так заявив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. Додав - не бачить у найближчому майбутньому умов, за яких лідери США та РФ могли б зустрітися.

Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже понад два тижні перебувають у російському полоні.