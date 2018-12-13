Адмініструвати Єдиний соціальний внесок має Пенсій фонд. У цьому впевнений Сергій Каплін. Нардеп ініціював засідання парламентського комітету з питань соцполітики, аби обговорити розмір внеску в Україні.

Каплін пропонує запровадити прогресивну шкалу сплати податку, яка діє в більшості країн Європи. Згідно з такою системою - що більше заробляєш, то більший податок сплачуєш. Також Каплін наполягає на посиленні покарання для неплатників єдиного соціального внеску.

"Коболєв - керівник "Нафтогаз України". Його зарплата, тільки вдумайтеся, це жах. 2 млн 100 тис грн. - з них він платить 12 000 грн ЄСВ в пенсійний фонд. Це нонсенс. Той закон, що ми щойно обговорювали, що ми внесли, я буду обома руками і ногами за. За ним він буде платити в 20 разів більше. Майже 200 тис грн з його кишенями отримає пенсійний фонд, який потім розподілить їх між пенсіонерами", - говорить Сергій Каплін, в.о. голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.