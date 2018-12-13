Вам посилка. Буде. Колись. Тисячі українців можуть залишитися без подарунків на свята. Принаймні ті, хто замовляв собі щось за кордоном, мають на це всі шанси. Поштові відправлення масово лежать мертвим вантажем у Борисполі. Їх не розмитнюють по кілька тижнів. Чому - про це в нашому матеріалі.

В аеропорту Бориспіль затримують міжнародні поштові відправлення. Тисячі посилок з-за кордону лежать просто під відкритим небом. Про це у соціальній мережі Фейсбук повідомили обурені клієнти поштових компаній. Люди скаржаться - проблеми з доставкою почалися ще 1-2 грудня.

Фактично, оплачені товари, а це техніка, подарунки до Нового року прибули в Україну. Але власники по декілька тижнів не можуть їх отримати - через проблеми з розмитненням. В поштових компаніях затримки з доставкою вантажів пояснюють проблемами на митниці. А в останні дні - ще й складними погодніми умовами.

"Посилки з 2 грудня висять в Борисполі. Минулого тижня на гарячій лінії сказали, що будуть на початку цього, але вже практично кінець тижня. Скільки ще чекати", - говорить Олена.

"Моя посилка на суму всього 10 у.о. Вона з 2 грудня зависла в Борисполі. Діти чекають на подарунок! Коли буде доставлена моя посилка", - говорить Євгенія.

"Стандартна процедура проходження митниці, дійсно, триває кілька робочих днів. Але зараз високий сезон, дуже великий обсяг поставок. Ми не можемо впливати на роботу митних служб і регламентувати порядок перевірки поставок".

Виявилося, із затримкою відправляються й посилки з аеропорту "бориспіль"до інших країн. Цікаво, але ще влітку керівники аеропорту ствержували: хочуть створити вантажний хаб в "Борисполі". Саме для товарів, що купують онлайн, і зосередитися на такому сегменті вантажних перевезень, як посилки.

Вже зараз вантажообіг 110-120 тонн на день. Аби з'ясувати, чому оплачені поштові посилки по декілька тижнів затримують просто - ми направили офіційний запит до керівництва компанії. Однак, у прес-службі поки відповідь не дали.