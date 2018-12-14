На Донбассе погибли два украинских десантника [ Редактировать ]
Во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины потеряла двух бойцов.
Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Украины в Facebook.
"Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй - в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении.
Командование и личный состав десантно-штурмовых войск выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников.
Ранее мы писали о том, что ракетчики ВСУ "закрыли небо" на Донбассе.
по теме
В Анкаре разбился поезд: появилась информация о жертвах среди украинцев
Руководитель консульского Департамента обеспечения МИД Украины Василий Кирилич рассказал о жертвах среди украинцев в аварии с поездом в Анкаре
Мужчина нашел во дворе пакет с человеческими останками
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
Ранее в сети был организован сбор средств на сложные операции и лечение
Переселенці з Донбасу потребують гуманітарної допомоги - Наталія Королевська
У Верховній Раді, під час заходів, присвячених 70-річчю Декларації прав людини, народні депутати наголосили, що більше півмільйона дітей з Луганської та Донецької областей потребують гуманітарної допомоги
Конфлікт Росії та України несе загрозу для всієї Європи - Андрій Єрмолаєв
Українські інтелектуали закликають до масового антивоєнного руху із залученням міжнародної спільноти та на основі стандартів і принципів ОБСЄ