Во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины потеряла двух бойцов.

Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Украины в Facebook.

"Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй - в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав десантно-штурмовых войск выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников.

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