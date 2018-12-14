Решение саммита Европейского союза о продолжении санкций против России создает основу для разработки новых санкций.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

По его словам, принятие Европейским союзом решения о продлении секторальных санкций против России является важным результатом для Украины. Президент отметил, что следующим этапом должно стать введение новых санкций против РФ.

"Следующим шагом должно стать введение "Азовского пакета санкций"... Это решение и проведенная дискуссия между лидерами ЕС создает хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан", - говорится в заявлении президента.

Также Порошенко приветствовал решение Европейского союза начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья.

"Приветствую решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья с целью минимизации негативных последствий блокады Россией украинских портов", - добавил он.

Напомним, что 13 декабря президент Европейского совета заявил о продлении экономических санкций против России.