У Криму відправили до СІЗО активіста Едема Бекірова [ Редактировать ]
Два місяці у СІЗО. Такий запобіжний захід обрали окупанти в анексованому Криму активісту Едему Бекірову. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу - Рефат Чубаров.
І додав, для Бекірова це означає щоденні катування. Адже близько року тому активіст переніс складну операцію на серці, крім того він хворіє на цукровий діабет та інші недуги.
Нагадаю, кримськотатарського активіста Едема Бекірова затримали в середу, під час в'їзду у Крим з боку українського села Чонгар. Російська сторона звинуватила його у начебто перевезенні боєприпасів. МЗС України вже звернулося до Росії з вимогою надати необхідну меддопомогу заарештованому активісту.
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