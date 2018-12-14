Что нельзя делать в новогодние праздники: ответ психологов [ Редактировать ]
Ученые доказали, что соцсети могут негативным образом сказаться на настроении людей, а также вызвать депрессию. В ходе проведенного эксперимента его участники все праздничные дни провели дома, не выходя на улицу, а периодически посещая свою страницу Facebook. С каждым новым днем ухудшалось настроение людей. Ведь кроме отсутствия свежего воздуха, они наблюдали, как проводят выходные их друзья, а самым показать им было нечего.
Также ученые отметили, что части пользования сетями вызвало снижение самооценки и отрицательно влияло на общее психологическое состояние, выливаясь в длительные депрессии. Особенно это характерно для одиноких людей.
В связи с чем, основная рекомендация психологов - не наблюдать за чужой жизнью с помощью различных социальных сетей, а жить своей полноценной жизнью, где найдется час прогулок и встреч с друзьями. Использование соцсетей желательно свести к минимуму.
Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новый вред от смартфонов.
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