Біля Пісків зафіксували роботу ворожих снайперів

Сім обстрілів з боку російських найманців зафіксовано протягом доби на Сході. Минулося без втрат. Бойовики вели вогонь із мінометів у районі Кримського на Луганщині та поблизу Чермалика, на півдні Донеччини