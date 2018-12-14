Водогін "Сіверський Донець - Донбас" намагалися підірвати [ Редактировать ]
Українські військові запобігли теракту на сході країни. Сапери виявили саморобну вибухівку під водогоном "Сіверський Донець - Донбас" на ділянці, що прилягає до лінії зіткнення.
Вибухівку - знешкодили. Трубопровід забезбечує водою окуповані Донецьк, Горлівку і Торецьк.
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