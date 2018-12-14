На Закарпатті вимагають скасувати рішення суду у справі про вбивство [ Редактировать ]
Бунт у закарпатському селі. Люди заблокували дорогу та вже добу палять на ній шини. Вимагають скасувати судове рішення. І погрожують вчинити самосуд над підлітком.
Що сталося та чому така бурхлива реакція - про це Мар'яна Мартин.
Від учорашнього вечора траса Мукачеве-Рогатин - заблокована. Протестують жителі села Нижня Апша. Прямо на проїжджій частині - кілька сотень людей - підпалили шини та розвертають автівки.
Село Нижня Апша лихоманить більш ніж півроку. Ще в березні тут сталося вбивство. 14-річний підліток під час сварки з другом взяв ножа й завдав йому майже три десятки поранень у шию. Дев'ятикласник помер на місці. Вчора Хустський районний суд не став подовжувати арешт і відпустив підозрюваного під заставу - майже 150 тисяч гривень.
"14 марта убила моего племинника. Зарезав, было 28 ножевых ранения. И вот до сих пор он ходит, его не засудили. Мы хотим справедливость, чтобы была", - говорить Анна - жителька села Нижня Апша, тітка загиблого.
У квітні судді вже мали необережність відпустити підлітка під домашній арешт. Але, за словами односельців, він вільно гуляв вулицями. І навіть вийшов на пікнік. Це обурило людей, і вони рушили до будинку підозрюваного. Там зібралися півтисячі селян.
"Будемо робити самосуд туй, на місці. Прокуратура ето все знала, вони хотіли прикрити і все".
"Ми будемо стояти доки не буде толпи до Києва. Ви должни сегодня його под стражу в Ужгород, і ми тога розходімося. Позиция такова, пока єго не задержат никто не уходит".
Тоді представники прокуратури змогли переконати суддів, що підозрюваний у вбивстві має залишатися під вартою. Нині вважають, що суд знову вийшов за межі своїх повноважень. І готують апеляцію.
"Кожне рішення суду я вважаю має бути і законне і справедливе. Чи є таке рішення суду законне - ми вважаєм що ні, чи є справедливе? Вважаю, що в даній ситуації, воно є не справедливе, оскільки зважаючи на тяжкість вчинення злочину і ті обставини", - говорить Володимир Гаврилюк, головний прокурор у Закарпатській області.
Селяни кажуть - розійдуться лише тоді, коли неповнолітній знову опиниться в СІЗО. А до того - блокуватимуть трасу. Нині там утворився кілька-кілометровий затор.
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