В штабе Операции Объединенных сил показали, как военнослужащие разминируют водопровод Северский Донец - Донбасс. Соответствующее видео опубликовал пресс-центр ООС в Facebook.

"В ходе обследования участка местности, прилегающей к линии соприкосновения, военнослужащими одного из саперных подразделений центра разминирования ОКП ОС и мотопехотной бригады обнаружены и обезврежены самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом Северский Донец - Донбасс, питающий водой населенные пункты Торецк, Горловка, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в штабе ООС, планы сепаратистов были сорваны, и у мирных жителей Донбасса будет питьевая вода.

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