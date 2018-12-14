На Донбассе разминировали важнейший водопровод (видео) [ Редактировать ]
В штабе Операции Объединенных сил показали, как военнослужащие разминируют водопровод Северский Донец - Донбасс. Соответствующее видео опубликовал пресс-центр ООС в Facebook.
"В ходе обследования участка местности, прилегающей к линии соприкосновения, военнослужащими одного из саперных подразделений центра разминирования ОКП ОС и мотопехотной бригады обнаружены и обезврежены самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом Северский Донец - Донбасс, питающий водой населенные пункты Торецк, Горловка, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области", - говорится в сообщении.
Таким образом, как отметили в штабе ООС, планы сепаратистов были сорваны, и у мирных жителей Донбасса будет питьевая вода.
Ранее мы писали о том, что ракетчики ВСУ "закрыли небо" на Донбассе.
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