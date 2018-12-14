Мужчина забил в голову гвоздь и остался жив [ Редактировать ]
В городе Дерби, штат Канзас, США, мужчина случайно забил гвоздь в свою голову. Об этом сообщает издание The Wichita Eagle.
Пострадавший свалился с лестницы во время ремонта дома. При падении он нажал спусковой крючок гвоздезабивного пистолета, который ударил его по голове. В результате в заднюю часть его головы вошел гвоздь.
После происшествия мужчина самостоятельно отправился за помощью. Он отыскал полицейских, которые приехали на место произошедшей неподалеку аварии, и рассказал им, что случилось. Стражи порядка немедленно вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в больницу.
Ранее сообщалось, что женщина прогнала питона из кровати и легла обратно спать.
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