Какими будут главные модные тренды 2019 года [ Редактировать ]
Интернет-сервис Pinterest перечислил главные женские бьюти-тренды 2019 года.
Самыми востребованными прическами станут короткая челка до бровей, а также окрашивание волос в лиловые или серебристые оттенки. Кроме того, по мнению экспертов, люди перестанут закрашивать естественную седину.
Любимой декоративной косметикой могут стать однотонные яркие оттенки губной помады, блестящие жидкие блески для губ, а также средства для кожи с эффектом сияния.
Вместо накладных искусственных ресниц женщины начнут пользоваться химической завивкой и окрашиванием собственных.
Наиболее модной формой ногтей станет миндалевидная, а альтернативной лаку и другим покрытиям послужит порошковый маникюр дип-пудрой.
Читайте также, в каком платье отметить Новый год.
по теме
Мода-2019: как выбрать гардероб на зиму (видео)
Как собрать стильный базовый гардероб и как сочетать несочетаемое?
Зима 2019: самые модные цвета сезона
Специалисты института Pantone выбирают цвета и оттенки, которые будут "диктовать моду" ближайшие несколько месяцев
Зима-2019: модные шапки этого сезона (фото)
Зима уже совсем близко, а за окном и вовсе уже минусовая температура
Мужская сумка из кожи - отличный подарок другу или самому себе
Есть вещи, которые добавляют уверенности в себе
Самые стильные люди 2018: назван победитель
Британский журнал опубликовал рейтинг самых стильных людей