В Фастове прогремел взрыв (видео) [ Редактировать ]
В городе Фастов Киевской области в результате взрыва частично обрушился пятиэтажный дом. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Инцидент произошел на улице Садовая.
По предварительной информации причина взрыва - газ. Информация о пострадавших устанавливается.
На месте работают спасатели, правоохранители и врачи.
Ранее мы писали о том, что в Николаеве прогремел взрыв.
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