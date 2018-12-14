В городе Фастов Киевской области в результате взрыва частично обрушился пятиэтажный дом. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Садовая.

По предварительной информации причина взрыва - газ. Информация о пострадавших устанавливается.

На месте работают спасатели, правоохранители и врачи.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве прогремел взрыв.