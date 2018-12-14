Україну продовжує засипати снігом [ Редактировать ]
Сорок населених пунктів досі лишаються без електропостачання. Найбільше у Чернігівській області. Засипає снігом Київщину, Львівщину, Полтавщину, Черкащину та інші центральні і західні регіони.
Мокрий сніг і поривчастий вітер не припиняються ще з ночі. Синоптики прогнозують зниження температури з нуля градусів до мінус двох. На Черкащині в Золотоніському районі найскладніша ситуація.
За останні два дні там випало майже 30 сантиметрів снігу. Через ускладнення погодних умов місцеві комунальники вивели на вулиці міста всю наявну снігоприбиральну техніку, яка працює цілодобово.
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