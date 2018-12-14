"Батьківщина", "Слуга народа", и "Оппозиционная платформа - За життя" лидируют в предвыборных рейтингах. 20,4% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", готовы проголосовать за партию "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 12,9% - за партию "Слуга народа", 11,6% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя", 11,5% - за партию "Гражданская позиция" на выборах Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українськi Новини".

Респондентам был задан вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в парламент проводились в начале декабря.

Приведены ответы тех, кто определился со своей позицией.

Согласно ему, еще 11% опрошенных готовы проголосовать за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП), 7,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 5,8% - за партию "Объединение "Самопомощь, 5,3% - за партию "Наши".

15,2% опрошенных затруднились ответить, 11,8% - не голосовали бы.

Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

В то же время, за партию "Оппозиционный блок" готовы проголосовать 2,1% опрошенных.

Опрос проводился с 1 по 10 декабря.

Методом личного интервью были опрошены 2 198 совершеннолетних респондентов из населенных пунктов всех областей, кроме аннексированного Крыма; в Луганской и Донецкой областях исследование проводилось на подконтрольных украинским властям территориях.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,1%.