В селе Нижние Апши местные жители третий день блокируют трасса Мукачево-Рогатин. Из-за этого водителям приходится "делать крюк" в сотни километров, сообщает Mukachevo.net в пятницу, 14 декабря.

Отмечается, что люди блокировали трассу Мукачево-Рогатин всю ночь, акция продолжается. Люди готовы стоять пока суд не примет справедливого решения, а подозреваемый не понесет наказание по закону.

По данным издания, в экстренных случаях, к примеру если в авто есть больные, беременные или дети, протестующие пропускают автомобили. Всех остальных просят ехать в объезд. Если посмотреть на карту, то объезжать нужно более 200 километров, или же переезжать границу с Румынией.

Протесты вызвало решение Хустского районного суда, который дал возможность подозреваемому в убийстве выйти под залог размером 160 000 гривен.

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