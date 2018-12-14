"Укрлендфарминг" Бахматюка: использование беспилотников помогает повысить качество урожая компании [ Редактировать ]
Беспилотники помагают повысить качество урожая. Об этом заявляет группа компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, крупнейший агропроизводитель Украины, который активно внедряет инновационные технологические системы для улучшения качества производимой продукции. Так компания использует "беспилотники" в агропроизводстве и заявляет о планах существенного увеличения собственного флота "дронов" для повышения качества урожая.
"Крупные агропредприятия и во всем мире начинают активно использовать дроны в производстве. "Укрлендфарминг" также использует "беспилотники" как для для сбора и анализа оперативной информации агрономами, так и в целях безопасности. Дрон - это полевой помощник нашего агронома. Можно увидеть наилучшим образом состояние различных растений и принять решение относительно проведения опрыскивания, чтобы погасить рост бурьянов, или подкормки, чтобы восстановить состояние вегетации растений, - рассказал заместитель генерального директора по вопросам аграрных IT-инноваций группы компаний Ukrlandfarming Владимир Бабий. - Планы по дальнейшему развитию этого направления состоят в закупке большего количества дронов и со временем подключения к ним такого программного обеспечения, которое проводило бы автоматический анализ по индексу NDVI (normalized difference vegetation index, нормализованный относительный индекс растительности) проблемных участков".
По словам специалиста, искусственный интеллект будет подсказывать агроному напрямую, что ему необходимо делать при работе с тем или иным проблемным участком на поле, а системный анализ позволит следить за высоким качеством урожая. В планах Ukrlandfarming также покупка большого беспилотного аппарата, чтобы можно было за один полет охватить как можно большую площадь земли и передать информацию для обработки.
Группа компаний "Укрлендфарминг" управляет наибольшим в Украине банком черноземов и является лидером по производству яиц в Европе. Компании Олега Бахматюка традиционно являются одними из наиболее высокотехнологичных предприятий в агросекторе, а так же крупнейшими налогоплательщиками в Украине.
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