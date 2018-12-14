Крупные заемщики "Укринбанка" увидели в его выведении с рынка и ликвидации возможность не платить по счетам, поскольку такую возможность им предоставил Фонд гарантирования вкладов. Такой вывод можно сделать из официальной позиции компании "Укринком", которая, согласно решению Верховного суда, является правопреемником "Укринбанка". Позиция опубликована на сайте компании в ответ на вышедшее недавно в СМИ интервью замдиректора-распорядителя Фонда Андрея Оленчика.

В частности, в интервью Оленчика утверждается, что "бывшие владельцы и некоторые из крупных заемщиков банка" увидели судебных решениях о незаконности выведения "Укринбанка" с рынка и его ликвидации "возможность не рассчитываться по своим обязательствам".

"Это неправда. Мы не устанем повторять, что после восстановления работы компании в форме обычного хозяйствующего субъекта без банковской лицензии, мы продолжили выполнение обязательств перед вкладчиками (200+), выплатив им свыше 1 млрд. грн (2/3 всего долга), наращиваем работающие активы, а не выводим их, как утверждает Фонд. Никаких "миллиардных просроченных долгов", о которых говорит Оленчик, у нас нет: на сегодняшний день кредиторская задолженность – без учета 1,7 млрд. грн. долга перед Фондом по выплатам вкладов до 200 тыс. грн. – составляет 879 млн грн. Никаких долгов по рефинансированию у нас нет, последний "рефинанс" закрыт еще в 2012 году", - говорится в пресс-релизе "Укринкома".

"При этом если бы активы находились в управлении Фонда, вкладчики "200+" никогда бы ничего не получили, поскольку Фонд, как правило, "продает" активов ровно на сумму компенсации по гарантированным вкладам, а то и меньше", - добавили в компании.

"Что же касается крупных заемщиков, то они действительно увидели в такой ситуации возможность не платить по кредитам. Однако их союзником здесь выступил как раз Фонд, с которым была достигнута договоренность о погашении займов за "льготные" 30% стоимости. Сегодня мы видим, что тогда это еще было довольно выгодное для налогоплательщиков предложение. Ведь сейчас Фонд уже гордится продажей активов на 6 млрд. грн. за 130 млн грн., то есть за 2% стоимости", - подчеркнули в "Укринкоме".

Ранее в интервью "Украинским новостям" владелец "Укринкома" Владимир Клименко рассказывал о схемах, организованных в Фонде гарантирования вкладов по работе с выводимыми с рынка финучреждениями.

"Я не исключаю, что и в нашем случае Фонду не интересно получить 1,7 млрд гривен "живыми деньгами", поскольку они официально пройдут по счетам. Им выгоднее распродать активы через теневые схемы и получить "дополнительные аргументы" от "благодарных покупателей". Если же идти "по-белому", то мы полностью рассчитаемся с Фондом и останемся "в плюсе", поскольку активов – как фактических, так и потенциально недооцененных у нас достаточно", - отмечал В. Клименко.