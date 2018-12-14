Компания Tolexis Trading Limited (Кипр), аффилированная с холдингом Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерена оспорить решение Центрального апелляционного хозяйственного суда по расторжению договора с Фондом государственного имущества об основании ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Об этом говорится в релизе Group DF, передают "Українськi Новини".

"Компания Tolexis Trading Limited полностью уверена в своей правоте и будет оспаривать данное решение в украинских и международных судах", - сказано в нем.

Tolexis Trading отметила, что как инвестор полностью выполнила свои обязательства, проинвестировав 110 млн долларов в ЗТМК взамен на 49% уставного капитала комбината.

Таким образом, как отмечает компания, на данный момент она является законным собственником 49% доли ЗТМК, которая по закону не может быть отчуждена без его добровольного согласия.

Однако суды первой и апелляционной инстанций приняли решение вернуть все 100% целостного имущественного комплекса предприятия государству без возврата инвестору вложенных средств.

Согласно сообщению, за время существования договора между Tolexis Trading и ФГИ государство и Фонд ни разу не предъявляли претензии к Tolexis Trading по поводу выполнения своих обязательств.

"При этом, имея контроль по управлению ЗТМК, государство в лице Фонда госимущества систематически игнорировало свои обязательства по управлению ЗТМК, два года подряд не являясь даже на собрания учредителей предприятия. В результате было сорвано голосование по стратегически важным вопросам, включая принятие новой и более эффективной стратегической программы развития и модернизации ЗТМК", - говорится в сообщении.

Tolexis Trading считает, что благодаря ее инвестициям ЗТМК из убыточного государственного предприятия с долгами перед поставщиками и сотрудниками начало работать с прибылью и впервые в истории комбината выплачивать государству дивиденды.

По данным компании, за период с 2013 года ЗТМК получило более 480 млн гривен чистой прибыли, государство – более 135 млн гривен дивидендов, а компания приняла решение не выплачивать дивиденды и направить их на поддержание операционной деятельности предприятия.

В четверг Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что 12 декабря Центральным апелляционным хозяйственным судом было отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Хозяйственного суда Запорожской области от 9 июля, которым полностью удовлетворен иск руководителя САП Назара Холодницкого в интересах государства к Tolexis Trading и ЗТМК о расторжении договора об основании этого общества и возвращении государству имущественного комплекса комбината.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля САП сообщала, что Хозяйственный суд Запорожской области полностью удовлетворил иск САП о расторжении договора между ФГИ и кипрской компанией о создании ЗТМК на базе одноименного госпредприятия.

САП объяснила обращение в суд якобы невыполнением инвестором взятых на себя обязательств.

В конце 2012 года ФГИ выбрал негосударственным участником казенного предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат" компанию Tolexis Trading Limited, договор между ФГИ и кипрской компанией был подписан в 2013 году.

22 февраля 2013 года между сторонами был подписан договор о создании ООО "ЗТМК".

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.