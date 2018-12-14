В психиатрической больнице в Харьковской области персонал издевался над пациентами. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового визита сотрудников Департамента реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека совместно с общественными проверяющими в Областную психиатрическую больницу №2 Барвенковского района Харьковской области, сообщает "Корреспондент".

Так, во время мониторинга мужского отделения было установлено, что вместо 56 пациентов, которые, согласно документации, находились на лечении, в отделении был только 41 пациент. По словам главной медсестры, четыре пациента в день визита были выписаны, хотя в медицинской документации об этом не было никаких записей. Остальные пациенты находятся в лечебном отпуске, утверждает медсестра. Это также нигде не было зафиксировано.

Проверяющие осмотрели и здания, расположенные на территории больницы, и в одном из помещений, которое не отапливается, обнаружили пятерых пациентов. Они вместе с сотрудником больницы были закрыты в нем с утра до 15:00. По словам сотрудника Департамента национального превентивного механизма Ирины Сергиенко, один слепой пациент был в тапочках на босу ногу и трясся от холода. На место вызвали полицию.

Отмечается, что пациенты не хотели возвращаться в отделение, боясь, что к ним могут применять физическое насилие. Также комиссия отметила ужасные условия содержания в учреждении: в мужском отделении нет горячей воды, кровати с панцирной сеткой, плохо качества матрасы и постельное белье, отсутствуют прикроватные тумбочки. Кроме того, пациенты не выходят на прогулки и не имеют свободного доступа к питьевой воде. По результатам визита в лечебное учреждение составлен отчет с рекомендациями, который будет направлен руководству Харьковской области и областной прокуратуры.

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