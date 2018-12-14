В Харкові від грипу померла дитина [ Редактировать ]
Дев'ятирічна дівчинка померла від грипу в Харкові. Дитина захворіла ще 28 листопада. Спочатку лікувалася вдома під наглядом педіатра міської поліклініки.
Першого грудня стан дівчинки різко погіршився, батьки викликали "швидку". Однак до лікарні школярку привезли вже у стані клінічної смерті. Врятувати дитину не вдалося. Експертиза показала, що дівчинка хворіла на грип А(H3N2). Чиновники перевірять дії педіатра, який лікував дитину.
У Харкові зараз найбільший по Україні показник захворюваності на грип. За даними МОЗу, епідеміологічний поріг у Харківській області перевищено на 23%.
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