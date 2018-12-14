Групу шахраїв, які залучали українських моряків для перевезення нелегалів, затримали правоохоронці. Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що транснаціональне злочинне угруповання упродовж трьох років наймало морських перевізників, які мали допомагали біженцям з Північної Африки діставатися берегів Європи.

В ході спецоперації затримано 30, так званих, вербувальників. Самі ж моряки, зазначив Князєв, навіть не розуміли, що вчиняють злочин. Саме через це в європейських державах зокрема, в Греції та Італії за сприяння або участь у нелегальній міграції нині засуджено близько 250 українських моряків.