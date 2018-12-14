Сучасні радіостанції із захищеними каналами зв'язку отримала Нацполіція України від уряду Японії. Обладнання на півмільйона доларів передав главі МВС Арсену Авакову посол Японії в Україні Шігекі Сумі.

Новітню техніку отримають копи шести міст Сумської області. Загалом, це 450 портативних радіостанцій, 150 автомобільних та 30 стаціонарних.

Голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що таке обладнання допоможе скоротити час реагування на події в регіоні і покращить систему координації поліцейських з іншими силовими структурами.