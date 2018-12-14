Приметы на 15 декабря: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
15 декабря отмечается праздник - день святого пророка Аввакума. Аввакум жил в VII веке. Он считается восьмым из 12-и малых пророков.
Святой предсказал пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалима и полное разрушение еврейского золотого чудо-храма. Также в истории говорится о пяти проклятиях халдеев и конечном уничтожении Вавилона как могущественного царства на земле. До начала осады Иерусалима пророк успел покинуть город и поселился в Аравии, где стал помогать местным жнецам. Спустя годы Аввакум возвратился в Израиль, где прожил до глубокой старости.
Традиции
Согласно народным обычаям в этот день принято молится об изгнании из дома всякой нечисти, и даровании крепкого спокойного сна. Женщины делают домашнюю работу, а молодые девицы собираются на посиделки. Единственное отличие от других будней - в этот день не проходят веселья. Он посвящается шитью, рукоделию и вязанию.
В этот день наиболее эффективными считаются обряды от бессонницы у деток.
Приметы
- Если в этот день выпадет много снега, значит, будет хороший урожай травы, предвещающий отличный сенокос.
- Если на Авакума плохая погода - она продержится до конца января.
- Если, несмотря на холод, запоет петух – жди оттепели.
- Если домашняя птица хлопает крыльями и ведет себя шумно – скоро начнется метель.
- Если кошка все время спит – быть морозам.
- Если мороз на стекле рисует причудливые узоры – весна обрадует буйством красок и ранним теплом.
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