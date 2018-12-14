Певица Ани Лорак поделилась в своем Instagram новым фото.

На нем Лорак и две танцовщицы запечатлены во время выступления.

"Ну, и выражения лиц", "Танцор слева... Ноу комент", "Что с девушкой слева?", "Бордель", "Нужно было фото обрезать", "Что-то у всех недовольные лица", "Они какие-то клуши", "Когда плевать, как выглядят подружки, главное, ты красивая", "Слева у танцовщицы очевидная, неподдельная радость от приближения праздников", "С девочками на заднем плане что-то не все в порядке", - пишут в комментариях.

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