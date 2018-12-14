Є ще один важливий нюанс - меморандум. Спеціальна угода, яка фіксує обіцянки держави в програмі співпраці з МВФ. Що конкретно має зробити Україна, щоб отримувати гроші? Це поки відкрите питання. Невідомо навіть - коли урядовці оприлюднять деталі по новій програмі та що конкретно вони погодяться записати у меморандум.

Чи буде реалістичним цей документ? Та що він може принести українцям? Давайте поговоримо про це зі спеціалістом. Тарас Козак - відомий економічний експерт - сьогодні у нас в гостях.

"Урядовці фактично засекретили підготовку нового меморандуму. Станом на сьогодні не було жодних новин про зміст цього документу. За вашою оцінкою, наскільки реалістичним він може бути? Адже жоден меморандум з МВФ Україна ще не виконала повністю?"

"Так ця угода поточна, яка була підписана міністром фінансів, премьер-міністром Яценюком, президентом Порошенко і пані Гонтарєвою, головою Нацбанку, вона [угода] триває вже 4 роки, і по ній ми отримали чотири транші. Фактично рекорд - 4 транші в рамках однієї угоди це дуже багато. Наступна угода буде значно меншою, чи ми виконаємо її, ми побачимо з часо - я думаю, що ні. Розмір цієї угодни орієнтировно 4 млрд долларів. І перший транш, який очікується до 2018 року, тобто найближчі два тижні - розміром приблизно від півтора до двох міліардів долларів. Чи буде наступний транш, складно сказати - це залежитиме від того, що запишуть в цю угоду. Можно прогнозувати, що там точно буде: в першу чергу, це буде боротьба з корупцією. Міжнародний валютний фонд дуже любить і вважає, що в Україні це завада номер 1, та корупція, яка в Україні процвітає. Поки що уряд і влада не бориться [з цим] - Антикорупційного суду ще немає. Друга тема - це ціни на газ для населення. Сьогодні, це питання чи буде ціна на газ зростати достатньо для того, щоб задовольнити МВФ", - заявив Козак.

"Скільки ще підвищень тарифів уряд може пообіцяти МВФ?"

"Мета МВФ - щоб бюджет не витрачав кошти на фінансування, нехай допомагає бідним верствам населення, але на пряму на те, щоб газ був дешевше МВФ - проти. МВФ за те, щоб газ був за ринковою ціною для всіх. Сьогодні він вже є за ринковою ціною для підприємств, а для населення поки, що ні. На скільки підняти? МВФ вимагає підняти до ринкової ціни, але чи погодиться на це наш уряд, чи це буде якесь поетапне підвищення, складно сказати. Орієнтовно, ціна нагаз зросте ще на 20 відсотків".