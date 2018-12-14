Взрыв в Фастове: под завалами ищут двух человек [ Редактировать ]
После взрыва в жилом многоэтажном доме в Фастове спасатели ищу двух человек, которые в нем проживали, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киевской области Николая Жуковича.
"Ищут двух человек, с которыми мы не можем связаться. Это жители третьего и четвертого этажа этого дома", - заявил чиновник.
В свою очередь ГСЧС сообщает, что по состоянию на 18:30 проводились работы по поднятию крупногабаритных плит перекрытия с помощью автокрана и разборка разрушенных строительных конструкций.
К проведению поисково-спасательных работ привлечено 204 человека и 42 единицы техники, в том числе и кинолог с собакой.
Ранее мы сообщали, что во время взрыва в Фастове мужчина вылетел с 5 этажа.
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