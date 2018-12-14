І головне, щоб оці європейські кошти використовували не так, як українські - бюджетні. Кінець року, а в дорожників ударні трудодні. Бо треба ж встигнути витратити всі державні гроші. В результаті: асфальт кладуть прямо на сніг чи кригу або кидають просто в калюжі. Чому "освоїти" гроші й досі важливіше, ніж зробити нормальні дороги? Питав Ігор Левенок.

Ані сніг, ані дощ - їм не завада. Українські шляховики вражають своєю "майстерністю".

"Оце зимою кладуть асфальт. Золота осінь була, тепло було, то не було коли ставити, а от зима прийшла, падає сніг, все треба. Це якраз така сполука секретна, що сполучає асфальт з дорогою".

Це - Прикарпаття. Траса "Івано-Франківськ - Стрий". На дворі снігопад, а ці трударі, не покладаючи рук, стелять новий асфальт.

"Ось дивіться кладе асфальт дуже файно на сніг, навіть не убирає сніг. Не просушує дорогу по технології. Що сі робить, кіно і німці".

Утім тамтешні шляховики певні: технологію дотримано.

"Асфальтобетон застосовувався з модифікованих бітумів. Можна говорити, він дає змогу при низьких температурах і хороших погодних умовах. Ну таких і не дуже хороших застосовувати і добиватися хорошої якості. Я бачу тут роботи виконані нормально, якісно", - говорить Віталій Васильєв провідний інженер служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

Цього тижня вхурделило й на Чернігівщині. Дорога від Ічні до військового містечка Дружба. Це там, де в листопаді вибухнули артсклади. Тільки-но шосе відкрили - шляховики поїхали його ремонтувати. В заметах.

А це вже Волинь. Село Прилуцьке. Люди із подивом фільмують, як дорожники мостять гарячий асфальт на поверхню, вкриту снігом та кригою.

Та мовчки дивитися люди не стали. Здійняли скандал, бо ж на нормальну дорогу чекали десятки років. А натомість - отримали халтуру.

"Працював і в Польщі і приблизно на мостах. Там ніколи такого не робиться. Якісь уклони. Ото вода стоїть, отут калюжа стоїть, отам калюжа. Як вода може стояти вже на новому асфальті?", - говорить Віктор, мешканець с. Прилуцьке.

Люди бідкаються: такої дороги надовго не стане. Щойно вкатаний шар асфальту легко знімається.

"Він кришиться. Скільки цей асфальт пролежить? Цей асфальт клався в 2 градуса морозу. Це я ще його руками не піднімав. Я думаю, що я міг би легко його підняти, так само і зняти".

В Прилуцькому мали заасфальтувати близько двох кілометрів дороги. Встигли лише третину. Після скандалу роботи припинили.

"2,5 мільйона з обласного бюджету коштів було виділено на вулиці Богуна-Наливайка. І вони так само, в один день поклалися, що тут, що на тій стороні села - на сніг поклалося і на лід", - говорить Олександр Омельчук, житель с. Прилуцьке.

Замовник ремонту - сільська рада. Голова виправдовується, тендер затягнувся, тому підрядник пізно став до роботи. Грошей іще не платили. Тепер чекатимуть на висновки експертів, щодо якості.

"Після того, як технічний нагляд підпише і поставить свою печать на кошторисі, який подасть підрядна організація. Тоді тільки ставлю я підпис і даю на оплату бухгалтерові", - говорить Валентин Арчибасов, Прилуцький сільський голова.

А от знайти підрядника було не просто. Асфальт мостила приватна рівненська фірма. Зі статутним капіталом в тисячу гривень! Офіс на околиці Рівного. Керівника нема. За нього по телефону відповідає Вазген.

"Мы до этого все основание подготовили. Все по сухому. Нормально. Асфальт заказали снега не было. Пока мы подготовили укладчик, грели - уже трошки снег выпал и мы укатали нормально. Кто против - я гарантия даю".

Закатування мільйонів бюджетних гривень в асфальт, що навесні сходить разом зі снігом. Випробувана вітчизняна технологія. І найгірше, що контролювати недобросовісних підрядників не виходить! Це - Краматорськ. Журналіст Андрій Романенко побачив, як асфальт кидають прямо у калюжі.

"Поскольку пишу о расходовании бюджетных средств. А погодка била такая настоящая, что называется для укладки украинского асфальта, кругом снег льет дождь проливной и я решил посмотреть, кто там и что делает", - говорить Андрій Романенко, журналіст.

Андрій почав знімати на мобільний, як дорожники у відкриту партачать. А у відповідь - керівник ремонтної бригади пішов в атаку.

"Я сказал, что журналист имеет право снимать как расходуются бюджетные деньги и кто тратит бюджетные деньги. Вот собственно, после этих слов он набросился на меня, вырвал телефон, там была маленькая борьба какая-то, я питался его не отпускать и прижимать к себе, а он ударил один раз меня кулаком", - говорить Андрій Романенко, журналіст.

Андрій звернувся до поліції. Й почав власне розслідування. Вже з'ясував: фірма, яка заляпувала асфальтом калюжі, взагалі не має дозволу на виконання дорожніх робіт.

"Но то, что мы видим из Prozorro, Краматорск закупал у этой компании дорожные работы, очень часто закупал без тендера, по дорогой закупке", - говорить Андрій Романенко, журналіст.

Інцидент з Андрієм набув розголосу. Місцеві чиновники: заворушилися. Обіцяють розібратися із "шарашкіною конторою", яка у місті успішно освоює мільйони.

"Спасибо журналістам, мы очень тщательно проверим качество этого асфальтобетона и потребуем от подрядчика как положено все", - говорить Саід Османов, начальник управління капітального будівництва Краматорської міської ради.

Та Андрій каже: і без перевірки видно - роботи виконані на двійку з мінусом.

"Вот асфальт уложеный в дождь. То есть мы можем его тут копать".

Чому шляховики так часто в сніг та зливу кидаються рятувати дороги?

"Хочуть до нового року, умовно кажучи, вибрати всі з бюджету всі кошти. Про дорогу, я гарантую вам, вони не думають", - говорить Павло Качур, міністр будівництва, архітектури та ЖКГ (2005-2006р).

Виконання неякісних робіт у різних регіонах ми показали в "Укравтодорі". Майже від усіх випадках тут відхрестилися. Мовляв, підрядників наймала місцева влада. Та на Чернігівщині за ремонт у хуртовину таки відповідає "Облавтодор".

"Что касается технологии укладки, то при осадках там при дожде либо снеге укладывать асфальтобетону смесь запрещено. Ну, а в данном случае это была укладка щебеночно-песчаного основания и дальнейшие работы в этом году на этой дороге не планируются. Сейчас это делалось для того, чтобы обеспечить проезд по дороге по скольку там было много выбоин", - каже Олександр Кава, радник голови державного агентства автомобільних доріг України.

Але в "Укравтодорі" не приховують - факти порушень і самі фіксують часто. Тож українські дороги лишаються однією з головних проблем країни. Бо головна складова асфальтного покриття - корупція. А основа технології - постелити дорогу так, щоб і собі на будиночок вистачило. Тим паче, що вже наступного року на ремонт шляхів мають витратити 52 мільярди бюджетних гривень.