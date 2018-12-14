Ще одна важлива новина: ЄС подовжив економічні санкції проти Росії. Пояснення просте - за нульовий прогрес у реалізації Мінських домовленостей. Про це повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

До речі, тема санкцій проти Москви була серед головних під час візиту президента України до Брюсселя.

Петро Порошенко провів там низку зустрічей. Зокрема, з генсеком НАТО та канцлеркою Німеччини. Порошенко закликав ЄС ввести новий азовський пакет санкцій проти Росії.

"Росія боїться трьох речей. Перше - єдності та солідарності, друге - Росія ненавидить міжнародну присутність в Україні. Чи то в акваторії Азовського Моря, чи на Донбасі, чи в Криму. І тому, коли ми зустрічаємось у Нормандському Форматі, Нормандською четвіркою ми звертаємося за проханням розташувати моніторингову місію в Керчинській затоці, Росія боїться міжнародної присутності і прозорості. І тертій момент. Путін ненавидить європейський успіх України. І це для нас додаткова мотивація більш рішуче виконувати реформи, а також більш рішуче повертати Україну до Європейської сім'ї", - заявив Петро Порошенко, президент України.