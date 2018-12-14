Франція бунтує вже місяць. Головна причина - розчарування. Доходи у людей дедалі менші, а влада - ще й податки захотіла збільшити. Та й яка влада! Той самий Макрон, який обіцяв французам нову політику і справедливість. Чи зможе суспільство примусити президента виконувати обіцянки? І чого хочуть мітингарі у жовтих жилетах? Давайте подивимось.

Багатотисячні мітинги. Тисячі затриманих та поранених. П'ятеро загиблих.

Голос французького народу став настільки гучним, що не почути його у Єлисейському палаці вже неможливо.

Минулого вікенду Париж нагадував зону бойових дій. Закрито Лувр та Ейфелеву вежу. Скасовано концерти. Спалено машини та потрощено крамниці.

А починалося все доволі скромно місяць тому: мирні акції, організовані через соцмережі. Після того, як уряд проанонсував подорожчання акцизів на бензин та дизель з нового року. Так влада хотіла спонукати людей до переходу на екологічніші машини. Ось цей чоловік - Кевін із Кале, був одним з перших, хто створив у Facebook групу "Жовті жилети".

"Раніше я багато подорожував Францією, бо любив це. Але відколи ціна на пальне зросла, я подорожую набагато менше", - говорить Кевін Дюжерден, організатор протестів у Кале.

Тож вимога спочатку була одна - не підвищувати ціни на пальне. У перші дні протестів на вулиці вийшло майже 300 тисяч людей. Вони заблокували головні дороги в країні. Та уряд уперто стояв на своєму.

"Щодо цього руху зібралося чимало людей, але він ще не масовий", - говорить Франсуа де Рюжі, міністр екології Франції.

"Наш план дій - правильний, і ми будемо дотримуватися його. Ми не будемо міняти план після кожного подиху вітру", - говорить Едуар Філіпп, прем'єр-міністр Франції.

Та подих вітру поступово перетворився на цунамі. Кілька вихідних поспіль Париж вибухав. Навіть Тріумфальну арку з символу величі перетворили на вияв гніву. Серед диму і полум'я вже складно розібрати: де протестувальники, а де - мародери.

"Ми тут не для того, щоб громити все підряд. Цим займається незначна частина людей, які нічого спільного не мають із "жовтими жилетами"", - говорить Саша, протестувальник.

І хоч протестна картинка з Парижа була яскравою, в менш заможних регіонах Франції підтримка жовтих жилетів ще більша. Бордо, Тулуза, Ліон, Лілль, Марсель. Десятки міст приєдналися до столиці. А до "жовтих жилетів" - медики, залізничники, студенти і школярі. І вимог стало ще більше: зростання зарплат, створення нових робочих місць, справедливі умови вступу до вишів і відставка Макрона.

"Насамперед я оголошую економічний і соціальний надзвичайний стан", - заявив Емманюель Макрон, президент Франції.

Цього тижня Емманюель Макрон нарешті перервав мовчанку і звернувся до нації. У 13 хвилинній промові - низка поступок. Уряд відмовляється від ідеї обкласти податком пенсіонерів та підвищувати ціни на електрику та газ. А ще:

"Мінімальна зарплата зросте на 100 євро з січня нового року і роботодавці від цього не постраждають. З наступного року виплати за перепрацювання не обкладатимуться податками. І я хочу, щоб покращення відчули негайно. Тож я звернуся до усіх роботодавців, за можливості, виплатити премію працівникам, і з неї не стягуватимуться податки", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Виступ президента дивилася вся Франція. І хтось - у незмінних жовтих жилетах. Загалом рекордні 23 мільйони глядачів. Це - навіть більше, ніж переможний матч Франції у фіналі Чемпіонату світу. От тільки задоволених - було значно менше.

"Я ще більше розлютився, бо три тижні чекав чогось конкретного. І що? Це просто крихти. З надбавки після податків залишиться 75 євро, за них нічого не можна купити", - говорить Ксав'єр Клеп, учасник руху "Жовтих жилетів".

"Якщо Макрон хотів показати, що змінює курс, і хотів заспокоїти протести, йому варто було б повернути податок на високий дохід, який він скасував раніше. Оскільки він цього не зробив, є ризик того, що протести продовжуватимуться попри вжиті заходи, і буде ще й п'ята, і шоста хвиля протягом наступних тижнів", - заявив Ерік Геєр, спеціаліст Центру економічних досліджень Франції.

Відтак рейтинги Макрона стрімко падають. Зараз молодому лідеру довіряє менше чверті французів. А більшість - називають його популістом та "президентом багатих". І мало не з Людовіком 16 порівнюють.

"Я не можу стримати сліз. Є люди, яким нема на що жити, які заробляють 1000 євро на місяць. Бідних дуже багато".

Якщо ці людські емоції перевести на мову цифр - все виглядає так. Мінімальна зарплата у Франції зараз близько 1500 євро. І хоч за українськими мірками - це неймовірна сума, та у французьких реаліях виявляється, небагато. Якщо відмінусувати податки та всі обов'язкові виплати - на житло, їжу, комуналку, транспорт. В залишку у бідного француза залишаються близько сотні євро.

"Ми в шоці від зростання цін і нових податків".

Та все ж причини настільки масових та агресивних протестів - не лише соціальне невдоволення. І хоча представники жовтих жилетів говорять, що в них немає лідера, цей рух - політизується і радикалізується. Вуличний хаос намагаються використати собі на користь і опоненти Макрона.

"Ми будемо пильно стежити за діями Еммануеля Макрона. Тому що "жовті жилети" чекають від на суттєві кроки. Він має усвідомлювати, що люди страждають, і реагувати рішуче й негайно", - говорить Марін Ле Пен, лідер партії "Національний фронт".

Крім того, влада Франції розпочала розслідування щодо причетності до масових безладів - Росії! Мовляв, саме з російських акаунтів соцмережах підбурювали протестувальників.

Тим часом "привид жовтожилетної революції" пішов бродити Європою. Через Facebook схожі мітинги за соціальну справедливість організували в Брюсселі та Нідерландах. А кілька днів тому - ще й у сусідній Польщі. Фермери одягнули жилети і заблокували одну з головних трас. Вимагали, зокрема, обкласти митом товари з України.

А у самій Франції рахують збитки від масових протестів. Суми просто космічні. Це - мільярди євро.

"Вплив протестів на економіку дуже відчутний. Треба чекати нового сповільнення наприкінці року", - говорить Бруно Ле Мер, міністр фінансів Франції.

І вочевидь збитки будуть ще більшими. Бо жовті жилети, незважаючи на поступки влади, не здаються. На дорогах досі стоять блокпости. І мітингарі готуються до нової серії виступу вже цих вихідних.