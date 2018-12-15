Картата ковдра та Роман Насіров можуть повернутися у Фіскальну службу. Принаймні рішення суду про його поновлення існує. І сам Насіров вважає, що в нього є всі шанси потрапити до заповітного кабінету. Чи може це стати реальністю? Розбиралася Інна Томіна.

Судовий детектив і трагікомедія українського виробництва. Історію Романа Насірова можна взяти за основу фільма. Зрештою - він вже став героєм кількох сезонів інформаційних серіалів. Перший стартував - у березні 17.

З лікарняних мандрів під картатою ковдрою.

Далі - судові засідання, де Насіров лежав - укритий та перебинтований. Звинувачення у збитках державі.

"Було предінфарктне состояние. Я був підготовлений до МРТ серця".

І звинувачення у подвійному громадянстві.

І - вихід під заставу в 100 мільйонів гривень, які по копійках збирали всі родичі. Потім - про Насірова згадували побіжно. В контексті - затягування справи.

"До розгляду справи не перейшли. Засідання призначаються раз в три місяці, раз в місяць. Прокурори встигають прочитати по сто сторінок це в кращому випадку", - говорить Олена Щербан, член правління Центру протидії корупції.

Та цього тижня - Роман Насіров знову головний ньюзмейкер. Адміністративний суд поновив його на посаді голови Державної фіскальної служби.

"Я за ними сумую, і впевнений, що за мною сумують також", - заявив Роман Насіров, поновлений судом Голова ДФСУ.

Тож Насіров готовий хоч зараз виходити на службу і рішуче взятися за боротьбу з корупцією. Та його кабінет зайнятий. Бо крім рішення суду потрібна ще й згода уряду. Якої - нема.

"Таке рішення я очікую сьогодні, або завтра", - говорить Роман Насіров.

Тож поки Роман Насіров охоче спілкується з журналістами та хвалиться своїми минулими успіхами.

"Ті результати , які я та моя команда показували у 2015-16-17 році по детінізації економіки, по збільшенню надходжень. Таких темпів динаміки. Більше не було і до того не було", - говорить Роман Насіров.

І чи буде в майбутньому - ще питання. Бо в Кабміні запевняють: фіскальною службою Насіров більше керувати не буде. В уряді оскаржать рішення суду, бо впевнені: звільнили Насірова у січні законно. За британський паспорт. А чому судді вважають інакше - не розуміють.

"Офіційно британською стороною, Великобританією, було повідомлено, що пан Насіров має британське підданство. Особа, яка в картатій ковдрі лежала в Феофанії, була немічною, яка просила звільнити його від запобіжних заходів і дозволити виїзд за кордон через серйозні захворювання, сьогодні вже абсолютно здорова, чудово себе почуває і повертається українськими судами до виконання повноважень", - говорить Олена Щербан, член правління Центру протидії корупції.

Претензії до Романа Насірова в антикорупціонерів вагомі. НАБУ розслідує проти нього справу про зловживання службовим становищем. На 2 мільярди державних гривень. І це стало найгучнішою справою бюро проти топ-чиновників.

"Роман Насіров на своїй посаді обслуговував не платників податків, а великий олігархічний бізнес. По-перше, за 2015-початок 17 року, коли Насіров перебував на посаді, були видані за його підписами грошові розстрочки по сплаті податків на суму понад 18 мільярдів гривень", - говорить Гліб Канєвський, експерт з питань антикорупційної політики Центру політичних студій та аналітики.

А поки судом не доведено, що пан Насіров таки завдав збитків державі - держава сама йому винна гроші. Понад 180 тисяч гривень недоотриманої зарплати за 10 місяців.

"Або я відмовлюсь від цих грошей, або ці гроші поступлять до мене і я думаю, що найкраще зараз їх направити на допомогу тим українським морякам, які зараз, а полоні", - говорить Роман Насіров.

Від ситуації, коли обвинувачений в масштабній корупції екс-чиновник, не дочекавшись вироку суду, обіймає ту ж посаду, з якої його зняли, цього тижня "ахнули" навіть у Вашингтоні.

Український народ заслуговує на урядовців, які не зловживають своїми посадами, а також на ефективну, справедливу судову систему

Вимагати справедливості вийшли на Майдан і українські активісти.

"Це плювок, але не можна сказати, що це щось дивне. Це абсолютно очікуваний плювок, який відбувається останніми роками, нажаль, все частіше і частіше", - говорить Володимир Ландик, активіст.

"З моєї точки зору це ознаки занепаду державності, насправді, це шалені відкати, те що, все це станеться саме зараз під час виборів, під час воєнного стану. Це мені здається непрємним, неприступним", - говорить Костянтин Батойський, активіст.

Під стелою Незалежності учасники акції розгорнули картату ковдру. Як символ порятунку від відповідальності

"Нам нема від чого рятуватись, тому в принципі ми без плєда виграємо всю цю справу", - заявив Масі Наєм, юрист.

До речі, символом стала не лише картата ковдра, яку люди собі на стіни вішають - як талісман безкарності. Мемом став і сам Роман Насіров. Як борець, боєць та сам собі цілитель.